Programme ENI CBC Med: 84,6 millions d’euros pour le financement de projets standards

Le programme multilatéral de coopération transfrontalière Bassin Maritime Méditerranée «ENI CBC Med» a publié, aujourd’hui, le premier appel pour le financement de projets standards, dont le budget s’élève à 84,6 millions d’euros. La date limite de dépôt des propositions de projet est fixée au 9 novembre 2017.

Parmi les thèmes abordés par l’appel, qui couvrent aux onze priorités du programme, figurent les défis liés à la croissance économique territoriale grâce au développement des petites et moyennes entreprises (PME), le rôle moteur de l’innovation et de la recherche, l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté ainsi que la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique.

Les propositions de projet doivent être présentées par des partenariats composés au minimum de trois pays éligibles différents, y compris au moins un pays Méditerranéen de l’Union Européenne et un pays partenaire Méditerranéen.

Financé par l’Union Européenne, le programme multilatéral de coopération transfrontalière fait partie de la nouvelle Politique Européenne de Voisinage et de son instrument financier (IEVP) pour la période 2007-2013. Ce dernier a été confirmé aussi pour la période 2014-2020 par le biais du règlement sur l’IEV adopté en mars 2014.

Il inclut les régions de l’Union Européenne et celles des pays partenaires situées le long des côtes de la mer Méditerranée. Sa gestion est assurée par le Comité de suivi conjoint, le Comité de sélection des projets, l’Autorité de gestion commune, le Secrétariat technique conjoint et deux antennes respectivement basées à Valence (Espagne) et Aqaba (Jordanie).

Pour la période 2014-2020, la coopération transfrontalière peut compter sur un budget d’un milliard d’euros composé par les contributions du Fonds européen de développement régional et du budget IEV.