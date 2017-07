Lors d’une séance plénière exceptionnelle à l’ARP, sous le thème la “ stratégie de lutte contre la corruption”, l’affaire Syphax Airlines a été évoquée et a provoqué une altercation entre Leïla Chettaoui et Mohamed Frikha, propriétaire de Syphax Airlines.

Leïla Chettaoui, membre de la commission d’enquête pour l’envoi des jeunes dans les zones de tension et députée du bloc parlementaire Machrou3 Tounes, lors de son intervention, a accusé le propriétaire de Syphax Airlines, Mohamed Frikha – député du bloc Ennahdha à l’ARP – d’avoir envoyé des jeunes en Syrie.

Lors de son intervention à l’ARP, elle a déclaré : « Il s’agit d’un cas de corruption gravissime car il porte atteinte à la sûreté de l’Etat quand cette compagnie utilise comme moyen de transport ses avions pour transférer des jeunes en Syrie, avec la complicité de la Turquie ». Mme Chettaoui a ajouté que ces transferts de jeunes en Syrie se faisaient au moyen d’ un avion en particulier, celui ayant appartenu au gendre de Ben Ali, Sakher El Matri, et que Mohamed Frikha a acquis grâce à des deniers publics.

Et de poursuivre: « Aujourd’hui Syphax Airlines croule sous les dettes et il est inadmissible que l’Etat intervienne pour la sauver. Cette compagnie est en cessation d’activités depuis deux ans et présente une ardoise de plus de 200 millions de dinars ».

Last but not least, Leïla Chettaoui a rappelé que lors de la visite officielle du Chef du gouvernement en Allemagne, la Chancelière Angela Merkel avait demandé à Youssef Chahed de faire pression sur Syphax Airlines pour qu’elle rende les avions allemands détenus illégalement.