L’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, a publié, aujourd’hui, l’édition 2017 de «Smarter, greener and more inclusive?», et ce, en se basant sur les indicateurs clés de la stratégie Europe 2020, adoptée par le Conseil européen en juin 2010. Cette édition vise à faire la lumière sur les tendances à l’œuvre ces dernières années pour chacun de ces indicateurs et permet de comprendre les facteurs à l’origine des changements observés, des progrès accomplis depuis 2008 jusqu’ici et du chemin restant à parcourir pour atteindre les objectifs de cette stratégie.

La stratégie Europe 2020 a pour but principal d’assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale dans les États membres de l’UE, et ce, tout en réduisant l’impact sur l’environnement naturel.

Les cinq domaines couverts par cette stratégie sont les suivants: emploi, recherche & développement (R&D), changement climatique & énergie, éducation et réduction de la pauvreté.