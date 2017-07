Une délégation de l’UGTT et de l’UTICA signeront demain, 22 juillet, une convention sur l’emploi décent à Genève sous l’égide de l’Organisation internationale du travail.

La convention est relative au respect des conditions du travail décent. Pour définir l’emploi décent, on peut se référer à la définition de l’OIT, à savoir un emploi qui ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et morale, ainsi qu’à la sécurité du travailleur. De même, un emploi décent doit fournir au travailleur un revenu capable de subvenir aux besoins de sa famille et une sécurité sociale pour lui et pour sa famille.

Des efforts doivent être déployés afin de garantir les conditions de l’emploi décent en Tunisie. à titre d’exemple, le salaire d’un ouvrier des chantiers varie entre 250 et 332 dinars, soit moins que le SMIG pour 40 heures de travail par semaine. Notons que 5% des ouvriers des chantiers sont titulaires de diplômes universitaires.