Tourisme alternatif : le Kef se découvre une autre vocation

« ElKef, Discovery », tel est l’intitulé d’un ambitieux projet de valorisation du tourisme alternatif dans la région du Kef au Nord-Ouest du pays.

L’initiative revient à l’association de sauvegarde de la Medina du Kef qui a, au cours des derniers mois œuvré pour la mobilisation de plusieurs partenaires autour de ce projet qui a déjà atteint son ultime phase au niveau de son élaboration et de sa mise à exécution.

Il s’agit en fait, comme nous l’explique Ammar Tlijani, président de l’ASM de la médina du Kef, de la création de nouveaux circuits touristiques, culturels, écologiques, historiques et archéologiques dans la région forte d’ailleurs d’un important potentiel en la matière.

Le projet vise essentiellement quatre délégations frontalières dont Kalaat Senan avec sa fameuse table de Jugurtha et Sakiet Sidi Youssef avec sa réserve naturelle de Saddine et les grottes de Sidi Rabeh.

Deux autres délégations figurent dans ce projet : la région de Dahmani avec son site archéologique romain Althuberos et la grotte de l’art de Ammar Belghit qui connaît déjà une forte fréquentation touristique et culturelle. Enfin, la délégation de Sers avec ses multiples sites archéologiques dont celui de Zenfour.

L’initiative, dont l’exécution s’étalera sur six mois, bénéficie du soutien des ministères du Tourisme et de l’Artisanat , celui des Affaires culturelles. Il aura le mérite d’impliquer plusieurs partenaires régionaux , la société civile et les populations locales ainsi que les opérateurs du tourisme et des artisans de la région.

Ammar Tlijani ne cache pas sa satisfaction quant à la dynamique que va introduire ce projet aussi bien pour l’économie locale des régions que sur le plan de la diversification de l’offre touristique dans sa globalité.

Il compte, toutefois, sur le rôle que peuvent jouer les agents de voyages tunisiens pour ce qui est de la promotion et de la commercialisation de ces circuits.