Municipales: NDI organise des missions d’observation

Dans le cadre de son programme d’appui aux initiatives d’observation électorale, l’Institut national démocratique pour les affaires internationales ( National Democratic Institute – NDI)) en Tunisie et ses six partenaires ont officiellement lancé, en totalité, six projets d’observation sur les différents aspects du processus électoral municipal.

A propos des six partenaires: l’Observatoire Chahed, Jeunesse Sans Frontières (JSF), la Coalition Ofiya, IWatch, Mourakiboun et le Centre Tunisien Méditerranéen (Tu-Med) ont présenté chacun leur initiative sur le court et le long termes pour mieux se préparer aux municipales.

Il s’agit d’une technique de NDI sur laquelle qui permet d’étudier et d’observer les scrutins municipaux, mais aussi des recommandations objectives aux acteurs électoraux. « Enfin, ces efforts visent à contribuer et à garantir la transparence, la crédibilité du processus et à renforcer la confiance des Tunisiens quant à ces premières municipales », souligne le communiqué de NDI.

En tout six observateurs pour six gouvernorats. Ils auront pour mission d’observer les activités sur terrain des campagnes et pourra ainsi faire un rapprochement entre les informations incluses dans les rapports des dépenses soumis par les listes candidates et les estimations des activités implémentées.

A titre d’exemple, Mourakiboun déploiera environ 4 000 observateurs, le jour du scrutin, selon une sélection par échantillonnage statistique des bureaux de vote. Cela dit, grâce à une méthodologie empirique, Mourakiboun pourra ainsi confirmer l’exactitude des résultats officiels.

Par ailleurs, la Directrice senior de NDI, Marie-Eve Bilodeau, a déclaré: « L’ est fier de s’associer à ces associations en vue de l’observation des premières élections municipales démocratiques en Tunisie. Elles impliquent un nombre sans précédent de candidats et seront une occasion exceptionnelle pour ces observateurs locaux de contribuer à cet important exercice démocratique ».

Rappelons également que l’aide financière et technique fournie de NDI fait partie d’un programme d’appui démocratique plus large de l’USAID.