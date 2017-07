L’annexe relatif aux augmentations salariales dans le secteur textile et de l’habillement sera signé aujourd’hui, 18 juillet, au siège du ministère des Affaires sociales, au profit de toutes les catégories d’agents dans le domaine.

Ainsi la signature de l’annexe vient annuler la grève prévue dans le secteur textile pour les 19 et 20 juillet, décrétée par la Fédération générale du textile, de l’habillement, du cuir et chaussures relevant de l’UGTT. Pour rappel, suite à la signature de l’accord sur les augmentations salariales du secteur privé au mois de mars 2017, plus de 20 secteurs d’activités ont bénéficié de l’application des augmentations salariales.

Par contre, les travailleurs dans le secteur du textile et de l’habillement n’ont pas bénéficié de ces augmentations. Le Groupement Professionnel du Textile, de la Confection et de l’Habillement de la CONECT et la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) ont estimé que la conjoncture actuelle n’est pas favorable à une augmentation salariale dans le secteur du textile au regard des difficultés du secteur.

Les deux organismes ont campé sur leurs positions, à savoir le refus catégorique d’accorder des augmentations salariales pour les raisons précitées. Les deux organismes ont indiqué par ailleurs que les augmentations salariales dans le contexte actuel pourraient réduire la compétitivité des entreprises.

De son côté, la CONECT a appelé, dans son dernier communiqué, la Fédération du Textile de l’UGTT au dialogue afin de résoudre le problème. En dépit des mesures annoncées par le ministre du Commerce au profit du secteur, il semble que le secteur peine à se relever.