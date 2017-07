Retraite : les instituteurs protestent et la CNRPS dément

Le syndicat général de l’enseignement de base a menacé d’entamer une série de mouvements pour cause de non-versement de la part de la CNRPS des pensions de retraite dues à un certain nombre d’instituteurs retraités depuis quatre mois.

Les mouvements de protestation commenceront par des sit-in au siège du ministère de l’Education et aux commissariats régionaux à l’enseignement de base.

Dans le même contexte, le syndicat a appelé la présidence du gouvernement à agir afin de résoudre le problème.

Pour plus de détails, nous avons contacté la directrice de communication de la CNRPS, Atka Chérif, qui a démenti l’information et a indiqué que les personnes concernées doivent se présenter aux centres régionaux les plus proches de leur lieu de résidence qui traiteront leurs dossiers au cas par cas.

Elle a en outre évoqué la possibilité que leur dossier soient incomplets. Elle a affirmé : » S’il est vrai qu’ils n’ont pas reçu leurs pensions de retraite, on leur expliquera pourquoi », conclut-elle.