Ennakl Automobiles ouvre un nouvel atelier à Zarzis

Ennakl Automobiles, société leader dans l’importation de voitures, ouvre son nouvel atelier à Zarzis Route du port.

Ce projet d’expansion est le fruit d’un partenariat entre IDRISS AUTOS et Ennakl Automobiles, concessionnaire agréé de la marque allemande Volkswagen auquel les automobilistes tunisiens font pleinement confiance.

L’atelier Volkswagen Service sera accessible tous les jours de la semaine sans rendez-vous. Il offrira bon nombre de prestations d’entretien telles que le changement de plaquettes de freins ou d’amortisseurs et des opérations de vidange et carrosserie.

Cette initiative témoigne d’une volonté commune pour offrir un service de qualité et de proximité à leurs clients. Cet atelier Volkswagen Service a été inauguré ce jeudi 13 juillet 2017 par M. Ahmed Maher Jaeit, Directeur Général Adjoint d’Ennakl Automobiles, en présence de M. Mohamed Toumi, Head Manager Volkswagen.

M. Ahmed Maher Jaeit, fier de ce projet, a déclaré : « Nous poursuivons notre engagement à offrir à nos clients des produits et services de qualité, particulièrement à travers des partenariats avec de vrais professionnels tels que celui que nous inaugurons aujourd’hui. Permettre à nos clients d’entretenir leur voiture dans leur atelier près de chez eux dans le service après-vente Ennakl. »

Le site consacré à cet atelier est unique dans son genre : avec une superficie totale de 1500 m² et d’un atelier de 1270 m2 couvert dont 100 m² pour la réception, il est équipé de tous les systèmes et outillages spécifiques, conformément aux standards de la marque Volkswagen. Une équipe dédiée, formée aux normes du constructeur allemand, assurera les opérations quotidiennes, dans deux baies de travaux rapides doublées d’un comptoir de pièces de rechange et d’une baie de lavage d’un atelier de carrosserie et de peinture et 3 baies mécaniques. Il est à noter que toutes les prestations fournies bénéficieront de la garantie Volkswagen.

L’atelier Volkswagen Service IDRISS AUTOS a pour principaux atouts la proximité, la flexibilité des horaires de services, des techniciens en charge des travaux ainsi que la disponibilité des pièces de rechange d’origine.