Le programme de la 46ème édition du Festival international de Monastir

La 46ème édition du Festival international de Monastir, qui se tiendra du 17 juillet au 20 août 2017, sera marquée par vingt spectacles dont six étrangers entre musique, théâtre et ballet, et ce, au Ribat de Monastir à l’exception de trois spectacles qui auront lieu au stade municipal Mustapha Ben Jannat.

Aux couleurs du Sahel, la soirée d’ouverture sera animée par le musicien et chanteur luthiste Imed Messaoud avec «ya mezri hel el biben».

Pour la soirée de clôture, elle est réservée à la jeune chanteuse tunisienne Yosra Mahnouch.

A noter que la direction du festival a réservé 400 abonnements pour tous les spectacles, à l’exception de celui de «Ziara» de Sami Lajmi. De son côté, le ministère des Affaires culturelles a subventionné trois spectacles : le ballet russe, le ballet serbe et le concert de Zied Gharsa.

Programmation

17 juillet 2017: spectacle «ya mezri hel el bibène» (Ribat de Monastir);

18 juillet: le ballet russe

19 juillet : «Zaza Show» de Zaza

20 juillet: ballet de Serbie

21 juillet: Zied Gharsa

24 juillet : projection du film «Pirates des Caraibes»

25 juillet: soirée de magie avec des artistes confirmés

27 juillet: «Ziara» de Sami Lajmi

29 juillet: soirée rap avec Klay BBJ

31 juillet: spectacle Lotfi Abdelli

1er août: pièce de théâtre «Quelle famille» de Sadok Halouas

6 août: Hatem Ammour (Stade municipal)

8 août: spectacle Karim Gharbi

9 août: «Dandana» de Makram El Ansari avec Meherzia Touil

11 août: Nassif Zitoun (Stade municipal)

13 août: Nour M’hanna

14 août: spectacle pour enfants «Ambiance d’enfants» de Nasreddine Daghmen

15 août: soirée rap avec Balti

16 août: jeune troupe de musique arabe de Monastir avec la participation de Abdallah Mrayech de Syrie et Mourad Ferkani d’Algérie

20 août: Yosra Mahnouch (Stade municipal).