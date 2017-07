PEUGEOT partenaire du Championnat Arabe d’Athlétisme

La 20ème édition du Championnat Arabe d’Athlétisme Senior se déroulera du 15 au 18 juillet 2017 au Stade olympique de Radès, avec la participation de 16 pays.

La délégation tunisienne participera à la compétition avec 56 athlètes, parmi les 259 sportifs.

Depuis le début du championnat, la Tunisie a remporté 243 médailles dont 85 or, 82 argent et 76 bronze.

Par ailleurs, voici les Athlètes qui prendront part à cette édition:

– Habiba GHRIBI : Championne Olympique sur 1500 m et 3000 m steeple .

– Abdesslem LAYOUNI : 800 m (record de Tunisie)

– Chahinez NASRI : 10000 m marche (Championne d’Afrique 2016 et Championne Arabe 2015)

– Nada CHROUDI : Heptathlon

– Hassanine SBAI : 10 000 m marche (champion Arabe 2015)

– Abderraouf BOUBAKER : 3000 m steeple

– Wissem HOSNI : semi marathon

Sami Ben M’Hamed, membre fédéral et président de la commission communication et digital, a précisé que la Tunisie a organisé trois éditions du championnat, en 1981 (Stade de l’INEPS Ksar Said) puis 2005 (Stade d’Athlétisme de Radès) et 2017 (Stade d’Athlétisme de Radès) et a rajouté que PEUGEOT est le partenaire exclusif de la Fédération tunisienne d’athlétisme et participe à travers son engagement au développement du sport individuel en Tunisie.