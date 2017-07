La BIAT prend soin de ses clients Tunisiens résidents à l‘étranger

Offre sur mesure, équipe dédiée et présence à l’international, la BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie, a toujours mis les clients Tunisiens Résidents à l’Etranger (TRE) au cœur de sa stratégie. Elle poursuit son engagement envers eux et lance sa campagne estivale pour l’été 2017 sous le signe de la proximité et de l’expertise.

Une offre sur mesure destinée aux tunisiens résidents à l’étranger

L’offre à disposition des TRE, baptisée Tounessna, se distingue par ses produits diversifiés et ses tarifs avantageux. Elle comprend une large gamme de produits et services : comptes en dinars, en dinars convertibles ou en devises, solutions d’épargne et de placement, service de transferts reçus, gratuits et rapides, cartes classiques et rechargeables en dinars, packs en dinars, crédits à l’immobilier à des taux très avantageux, ainsi que des services de banque à distance et de mobile banking.

Cette année, et pour mieux répondre aux besoins de ses clients TRE, la BIAT a lancé deux nouveaux produits inédits au niveau de l’offre du secteur bancaire tunisien : le Pack en devises et de la carte rechargeable internationale.



Une équipe d’experts dédiée aux tunisiens résidents à l’étranger :

La BIAT se distingue par son équipe d’experts Tounessna installée au siège de la BIAT. L’équipe d’experts est composée de collaborateurs conjuguant expertise et disponibilité afin de conseiller exclusivement les TRE pour leurs besoins bancaires et les accompagner dans la réalisation de leurs projets en Tunisie. L’expertise de cette équipe dédiée vient compléter leur prise en charge par les conseillers de clientèle, répartis dans les 201 agences du réseau de la BIAT.

Par ailleurs et dans le cadre de sa campagne « TRE ETE 2017 », lancée sous le slogan «Une équipe d’experts Tounessna dédiée pour des vacances sereines», la BIAT renouvelle ses initiatives à bord des navires afin de se rapprocher davantage des TRE et répondre au mieux à leurs demandes. Les commerciaux de la BIAT sont en effet présents sur le Tanit et le Carthage de la CTN et sur le « Danielle Casanova » de la Corsica Linea lors des traversées reliant Marseille et Gênes à Tunis.

A l’occasion de la création de la ligne maritime reliant le port de Marseille à celui de Zarzis, les commerciaux de l’équipe Tounessna sont aussi allés à la rencontre des tunisiens expatriés originaires des régions du Sud tunisien, pendant la première traversée, qualifiée «d’historique ».

Une présence à l’international :

La BIAT a mis en place un ensemble d’actions visant à dynamiser le marché des tunisiens résidents à l’étranger et à se rapprocher des TRE dans les pays d’accueil. A cet effet, elle a lancé au mois de novembre 2015 l’activité de sa filiale BIAT France sous la signature « Ici pour vous » donnant ainsi une nouvelle concrétisation à sa politique de proximité. Cette première agence parisienne, située dans le 9ème arrondissement, offre un service de transfert à prix particulièrement avantageux ainsi que des conseils pour accompagner les TRE dans leurs projets en Tunisie.

Pour faciliter l’accès à l’information ou la prise de rendez-vous l’équipe Tounessna est joignable par téléphone au +216 71 13 1900, par mail à l’adresse tre@biat.com.tn et à travers la page Facebook : BIAT et le site web www.biat.tn rubrique Tunisiens résidents à l’Etranger.