Tunis accueillera la 9e session de la grande commission mixte tuniso-sénégalaise

La 9e Session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Tunisie et le Sénégal se tiendra au cours du premier semestre 2018 à Tunis, rapporte l’Agence de presse sénégalais.

Khemais Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, en visite de travail au Sénégal, du 13 au 14 juillet, a présidé le Forum économique tuniso-sénégalais.

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) et organisé en collaboration avec l’ Ambassade Tunisie à Dakar et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dakar, ce forum a été marqué par une la participation d’une importante délégation d’opérateurs économiques tunisiens composée de 27 sociétés et trois Présidents des CCI tunisiennes, dont Mounir Mouakhar, Président de la CCITUNIS, (chef de la délégation Tunisienne).

Les secteurs de coopération ont été les L’agroalimentaire, les matériaux de construction, les produits chimiques, la santé, les services (formation, sécurité), les TIC, le tourisme,…

Objectif : développer et renforcer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et le Sénégal, et ce, via les relations historiques avec la CCIA du Dakar.

Les opérateurs tunisiens et sénégalais vont, au cours de ce forum, se pencher sur les opportunités d’investissements en vue de booster les relations commerciales, économiques et touristiques entre les deux pays.

Une convention entre la CCI TUNIS avec sa Consoeur de Dakar, sur le projet « Tunisia Trading » sera signée à cette occasion signée.

Un espace B2B a été organisé en marge de ce forum entre les sociétés tunisiennes et leurs homologues sénégalais.

Pour rappel, le Sénégal est la première destination des exportations tunisiennes en Afrique subsaharienne. Les relations économiques entre la Tunisie et le Sénégal sont notamment marquées par la création en 2006 du Conseil d’affaires tuniso-sénégalais.