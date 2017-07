IDE : Altrics augmente ses investissements en Tunisie

Le site d’information spécialisé dans l’électronique a annoncé que le sous-traitant Altrics programme un investissement de 1,3 M€ dans de nouveaux moyens de production d’ici la fin de l’année 2017 et le début de 2018 dans ses usines en Tunisie et au Portugal. Objectif : moderniser les capacités de production dans les deux pays.

Altrics Tunisie a bénéficié d’une nouvelle machine « pick & place » pour remplacer une machine plus vétuste et d’un chip shooter en complément pour moderniser et augmenter une des trois lignes CMS de son département. Celle-ci est passée de 100 000 composants/h à 200 000 composants/h pour un cumul de plus de 420 000 composants/h, qui sera porté à 460 000 composants/h à la rentrée avec l’intégration d’un nouveau chip shooter.

En amont une machine SPI pour le contrôle de la pâte à braser a été ajoutée. Enfin, une nouvelle ligne de brasage vague sous azote dédié aux productions gros volume « pas fins » associée à un nouveau testeur in situ SPEA et d’une machine de nettoyage des cadres de brasage permet de compléter l’investissement Tunisie pour cette année.

Altrics est basé à Rosheim en Alsace (France) et est spécialisée dans la sous-traitance low cost de cartes électroniques, le sourcing mondial de composants, le câblage filaire, le test in situ et fonctionnel ainsi que l’assemblage de produits complets.

Altrics compte aujourd’hui 3 sites de production, deux en Tunisie pour les moyennes et très grandes séries et un au Portugal.