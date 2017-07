Festival international de Carthage : le méga spectacle « Fen Tounes » à l’ouverture

La soirée d’ouverture de la 53ème édition du Festival international de Carthage, qui se déroulera du 13 juillet au 19 août 2017, sera réservée à « Fen Tounes » (Art de la Tunisie), spectacle de Chadi Garfi. Une revue de 60 ans de musique tunisienne qui sera marquée par la participation de jeunes et de moins jeunes.

« Fen Tounes » est un spectacle imaginé, mis en scène et orchestré par Chadi Garfi. Il réunira, ce soir au Théâtre antique de Carthage, des talents tunisiens de la stature de Noureddine El Beji, Mohamed Jebali, Adnen Chaouachi, Kacem El Kefi, Rachid El Mejri, Asma Ben Ahmed, Mongia El Sfaxi, Nour Kamar et Soulef. Ils seront accompagnés par l’Orchestre et la Chorale philharmonique de Tunis et le danseur Rochdi Belkasmi.

Ils vont parcourir, ensemble, les étapes glorieuses de la musique et des arts tunisiens des 60 dernières années.

« Fen Tounes » est un méga spectacle qui mettra en valeur l’immensité de la richesse de la musique tunisienne. Il proposera au public plusieurs tableaux variés qui retracent l’évolution du patrimoine musical tunisien dans une forme de polyphonie, fusionnant l’écriture orchestrale et les instruments traditionnels avec le chant arabe et l’opéra.

Cette soirée d’ouverture sera rehaussée par la participation du ministre de la Culture, Mohamed Zine El Abidine.