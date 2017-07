Bourse de Tunis : l’action PGH augmente de 23% depuis début 2017

A l’occasion de son 50e anniversaire, Poulina Group Holding a annoncé que l’action de PGH connaît actuellement une croissance à deux chiffres et a enregistré depuis le début de l’année 2017 une hausse de 23% et une augmentation de 77 % sur les 12 derniers mois.

En 2008, le groupe se restructure en une holding (Poulina Group Holding) et s’introduit en Bourse pour représenter ainsi la plus grande capitalisation boursière de l’époque et a remporté le prix de la meilleure introduction africaine en Bourse pour l’année 2008. Les investissements du groupe sont estimés à plus 2 000 millions de dinars depuis 1967.

Poulina n’a pas cessé de croire en la Tunisie. En effet, une grande partie de ses investissements (1 000 millions de dinars) a été effectué après la révolution de 2011 malgré une conjoncture économique difficile et un climat social perturbé. Ainsi, plusieurs régions désavantagées de la Tunisie telles que Agareb, Oued Zarga, Jbel Oust ou encore Saouef ont vu leur économie se développer grâce aux nombreux projets qui y ont été implantés.

Du Maghreb à l’Asie en passant par l’Afrique subsaharienne, le géant tunisien compte aujourd’hui 108 sociétés qui génèrent un chiffre d’affaires additionné de 2700 millions de dinars.