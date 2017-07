Tunisie – USA : un partenariat stratégique

La revue à la baisse de l’aide militaire et économique à la Tunisie n’aura pas lieu, affirme John McCain, sénateur républicain de l’Arizona.

Rappelons que l’Administration Trump a proposé d’accorder à la Tunisie une aide de 54,6 millions de dollars soit 133,5 millions de dinars pour l’année 2018, contrairement à cette année, dont l’aide s’élève à 209,8 MDT. Autrement dit, en baisse de 85,8 millions de dollars.

A l’occasion d’un débat organisé par la fondation « Heritage », en présence du Chef du gouvernement Youssef Chahed, le sénateur John McCain avait déclaré que la Tunisie jouit de la stabilité et qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un partenariat stratégique entre les Etats-Unis et la Tunisie. Il a également ajouté que les Républicains et les Démocrates ne voteront pas pour une réduction d’aide à la Tunisie.

LIVE now: Senator @SenJohnMcCain discusses the importance of a strategic partnership between the U.S. and Tunisia. https://t.co/qh0m6VUWdE pic.twitter.com/fu3ntMqKoP

