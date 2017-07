Tunisie : des permanences administratives opérationnelles au service des touristes

Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat vient d’annoncer la mise en place des permanences administratives opérationnelles à partir d’aujourd’hui et durant toute la journée de 8h00 à 20h00 dans tous les Commissariats régionaux au tourisme et au niveau de l’administration centrale de la direction du produit de l’ONTT.

Mises à la disposition des touristes nationaux et étrangers, des responsables des établissements touristiques et des organisations professionnelles du secteur, ces permanences sont appelées à recevoir toutes sortes de réclamations et demandes d’information et d’encadrement.

Ce nouveau dispositif administratif s’étalera sur les mois de juillet et d’août 2017.

Les commissariats régionaux, au nombre de 17, répartis à l’échelle régionale ainsi que les services de l’administration centrale sont ainsi mobilisés pour assurer les meilleures conditions d’accueil et de séjour des touristes.

La Direction centrale du produit est joignable à ces numéros : 71 105 411 / 71 105 403 / 71 105 406

Sur un autre plan et selon une source à l’Office national du tourisme tunisien, les différentes campagnes de contrôle et d’inspection de la qualité vont se poursuivre sans relâche durant la haute saison estivale avec de multiples rotations du corps des inspecteurs dans les différentes régions du pays.

Une mobilisation dédiée à l’amélioration constante des prestations fournies au niveau de l’ensemble de la filière touristique.

Le but ultime recherché étant un fonctionnement efficace, cette démarche aura le mérite de donner un éclairage sur la nature des éventuelles réclamations et des demandes d’information en vue d’affiner davantage les études de satisfaction engagées par l’administration du tourisme.