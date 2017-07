Tunisair, transporteur officiel des «Rencontres Africa 2017 »

Représentée par son Directeur Général Adjoint Commercial Monsieur Ali Miaoui , « Tunisair » a signé une convention de partenariat avec « Classe Export», en vertu de laquelle La Gazelle sera le Transporteur Officiel des « Rencontres Africa 2017 », une manifestation d’envergure qui aura lieu les 5 et 6 octobre prochain en Tunisie .

Ce grand meeting aura pour objectif de créer de nouvelles opportunités de coopération entre les opérateurs économiques tunisiens, français et africains .

A noter que la Compagnie Nationale Contribuera à assurer le transport de plus de 1000 dirigeants africains de 30 pays et de plus de 300 entrepreneurs français, sachant qu’ environ 400 entreprises tunisiennes et près de 400 entreprises étrangères (200 françaises et 200 africaines) prendront part à cet événement.

Par la même occasion Tunisair profitera de ce partenariat pour promouvoir son réseau sur l’ Afrique et son trafic de connexion via la plateforme de Tunis qui sont en pleine expansion conformément à sa nouvelle stratégie commerciale.