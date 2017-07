Lyon : 400 passeports tunisiens vierges, des tampons et 4000 euros volés

La dernière des hypothèses négatives qu’on aurait pu imaginer. A-t-on pensé un jour qu’un consulat ou une ambassade puisse être l’objet d’un vol et, qui plus est, par effraction ? Jamais pareille chose ne serait venue à l’esprit. C’est comme qui dirait qu’un siège de ministère ou une institution officielle était dévalisé et ses bureaux mis à sac.

Pourtant c’est arrivé au beau milieu de la semaine écoulée. Une première dans le genre. Dans la nuit du 7 et 8 juillet, des individus, dont ignore le nombre exact- les premières informations récoltées parlent pour le moment de deux malfaiteurs – ont investi, par effraction, les locaux du consulat de Tunisie à Lyon et ont procédé à une fouille minutieuse en quête d’un butin qu’ils savaient pertinemment se trouver sur les lieux et pour lequel, apparemment, ils ont commis leur forfait. Ainsi, ils ont pu mettre la main, comme la presse française l’a dévoilé, sur une liasse entière de passeports vierges.

Le nombre annoncé avoisine, nous dit-on, les 400 passeports. Prenant possession de ce butin, peu commun et exceptionnel à plus d’un titre, ils ont complété leur acte par le vol d’un tampon appartenant au consulat. Dans la foulée, les deux complices ont raflé une somme d’argent (400 euros)qu’ils ont trouvée. Une fois leur « razzia » terminée, ils ont pris soin d’effacer toute trace de leur passage avant de quitter les lieux. Ils auraient même eu le temps afin de brouiller les pistes en vidant le contenu des extincteurs dans les locaux du consulat qui, rappelons-le, est situé dans le 6ème arrondissement lyonnais, avenue Maréchal Foch.

La police s’est saisie du dossier et a ouvert une enquête. Il est apparu tout de suite aux enquêteurs qu’il ne s’agit nullement d’un simple fait divers mais d’une affaire aux implications et retombées graves. La nature du butin du vol en est le motif. Plus de 450 passeports vierges et un tampon administratif volés, on imagine bien l’utilisation qui en sera faite.

Tout le danger est là et ce sera dans les temps à venir le souci principal aussi bien des services douaniers concernés que celui des services de police d’une manière générale.

Reste à savoir comment contrer les conséquences de ce forfait ? Comment repérer les passeports volés et leurs éventuels destinataires ? Comment prévenir les menaces potentielles qui vont en découler ?