Chahed à Washington : une mission difficile dans un contexte inédit

Dans cette vieille relation qui les unit, la Tunisie a toujours considéré les Etats-Unis comme un partenaire particulièrement important et un élément clé dans sa politique étrangère. Il n’est donc pas surprenant que les visites des responsables tunisiens à Washington soient empreintes d’une certaine solennité et leur accueil par leurs homologues américains soit généralement chaleureux.

La raison est simple : la Tunisie a toujours entretenu avec la superpuissance américaine des relations paisibles et sereines et l’amitié qui unit les deux pays n’a pratiquement jamais été perturbée en dépit des innombrables crises internationales. Et à ce niveau, on peut dire que la Tunisie, s’agissant de ses relations avec les Etats-Unis dans un monde en ébullition, est passée maître dans l’art de ménager la chèvre et le chou.

Cela dit, la visite qu’effectue à Washington le chef du gouvernement Youssef Chahed du 10 au 12 juillet intervient dans un contexte particulièrement difficile tant au niveau international qu’au niveau de la politique intérieure américaine.

Sur le plan international, la diplomatie américaine est absorbée par de nombreuses crises (Golfe, Irak, Syrie, Ukraine, Russie etc.) qui font que l’attention dont bénéficieraient les problèmes de la Tunisie à Washington serait très relative.

Sur le plan de la politique intérieure des Etats-Unis, la délégation conduite par M. Youssef Chahed se trouve confrontée à une situation inédite et qui consiste au fait que la Maison Blanche d’une part et le département d’Etat, le Pentagone et le Congrès d’autre part ne sont pas sur la même longueur d’onde sur pas mal de sujets relatifs à diverses crises dans le monde, et même sur des sujets anodins tels que la diminution de l’aide militaire américaine à la Tunisie, décidée brusquement par Donald Trump, mais qui ne semble pas être du goût du Département d’Etat, du Pentagone et de certains membres du Congrès.

C’est dans un tel contexte complexe et inédit qu’arrive M. Youssef Chahed à Washington accompagné d’un seul membre du gouvernement (le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères) et de ses principaux conseillers.

Compte tenu de l’importance de cette visite pour la Tunisie sur les plans politique, militaire et économique, d’aucuns se demandent pourquoi les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et du développement économique et la coopération internationale ne sont pas du voyage ?

La raison serait liée au fait que MM. Khemaies Jhinaoui, Farhat Horchani et Fadhel Abdelkefi ont été, à une date récente et chacun de son côté, reçus à Washington dans les départements qui concernent leurs activités où ils ont accompli, semble-t-il, leurs missions avec succès.

Mais on peut ajouter une autre raison. Si le chef du gouvernement a jugé inutile de les inclure dans le voyage c’est qu’il a confiance en lui-même, qu’il maîtrise les dossiers politique, économique et sécuritaire du pays et qu’il est capable de discuter seul de tous les points de l’ordre du jour avec ses différents interlocuteurs américains. Les images diffusées hier dans le journal de 20 heures par la chaîne nationale sont plutôt rassurantes. On y voyait le chef du gouvernement au Pentagone, confiant et sûr de lui, discutant avec le ministre américain de la Défense James Mattis.

Dans ses entrevues et rencontres avec les responsables américains, M. Youssef Chahed ne manque pas d’atouts. La Tunisie passe sans doute par des difficultés économiques et sociales inextricables, mais cela ne l’a pas empêché de remporter la guerre contre le terrorisme et de renouer avec la sécurité d’avant la « révolution », sans pour autant remettre en cause ses choix démocratiques, le respect de la loi et des droits de l’homme.

A cet atout que le chef du gouvernement ne manquera pas de mettre en exergue à Washington, il faut ajouter l’autre atout de taille : la guerre contre la corruption qu’il vient d’engager et que ses interlocuteurs américains ne manqueront pas d’apprécier à sa juste valeur.

Cependant, le réalisme nous incite à ne pas attendre des miracles de cette visite. Nous ne devons pas compter trop sur les autres pour résoudre les problèmes que nous avons créés nous-mêmes pour notre pays. Trop d’encre a coulé dans la presse tunisienne après que Trump a décidé de réduire l’aide militaire à la Tunisie. Mais sait-on que la somme en question est insignifiante par rapport aux milliards de dollars que la Tunisie a perdus et continue de perdre suite aux blocages de la production dans les secteurs vitaux du phosphate et de l’énergie ?

Le chef du gouvernement est sans doute conscient de cette triste réalité et donc ce qui importe dans ses entretiens avec ses interlocuteurs à Washington, c’est moins de rétablir l’aide militaire à son niveau de 2016 que de décrocher quelques avantages commerciaux ou d’attirer quelques investisseurs qui aideraient à faire tourner la roue désespérément immobile de l’économie tunisienne.

C’est une mission difficile dans une Amérique empêtrée elle-même dans ses propres problèmes et qui ne sait trop que faire de son président atypique, qui dit la chose et son contraire et dont la plupart des décisions sont prises sur un coup de tête et dans l’ignorance de la réalité et de ses complexités.

Une mission difficile pour le chef du gouvernement qui aura au moins le mérite d’avoir tenté quelque chose. Car, comme on dit, celui qui ne tente rien n’a rien.