Faciliter la vie des Tunisiens résidents à l’étranger

La Commission des affaires des Tunisiens résidents à l’étranger à l’ARP a fait savoir l’importance de rattacher toutes les instances traitant de ceux-ci à la présidence du gouvernement vu les nombreux acteurs interférant dans leurs affaires.

D’après la commission, il est plus que nécessaire de discuter sérieusement de la stratégie nationale de l’immigration et de la développer. Khawla Ben Aicha, députée du bloc parlementaire de Machrou3 Tounes et membre de la commission, a souligné la nécessité d’activer les décrets relatifs à la mise en place du Conseil national des Tunisiens résidents à l’étranger dont le projet de loi a été adopté à l’Assemblée depuis quelques mois.

Selon elle, il est temps de prendre en compte les 3/4 des générations qui ne comprennent pas forcément la langue arabe : « Il va falloir qu’il y ait un meilleur encadrement de nos jeunes qui résident à l’étranger ainsi que des élites qui vont étudier ou s’installer à l étranger ».

Et de conclure : » On ne voit pas de perspectives ici car le gouvernement ne présente pas une stratégie et une vision claires en faveur de nos jeunes établis à l’étranger qui se retrouvent souvent découragés par les contraintes administratives et les complications pour pouvoir lancer leurs propres projets ».

Notons également que les questions du transport (services Tunisair – open sky…) , investissement des TRE , recrutements des attachés sociaux et services consulaires .. apprentissage de la langue arabe ont également été abordés lors de la commission.