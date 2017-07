Tunisie – Principauté de Monaco : signature de deux accords de coopération

A l’occasion de la visite de Gilles Tonelli, ministre des Relations extérieures et de la Coopération de la Principauté de Monaco, l’UTICA a accueilli, vendredi 7 Juillet 2017, un forum économique tuniso-monégasque. En marge de ce forum, deux accords de coopération ont été signés.

Le premier accord concerne la coopération entre l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et la Chambre de l’Industrie et du Commerce et Monaco.

Le deuxième est un accord d’amitié et d’échange conclu entre la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise de Tunisie et l’Association des femmes entrepreneures de Monaco.

Les relations entre la Tunisie et Monaco datent de plusieurs années. 20 entreprises monégasques sont installées en Tunisie et évolueront après les nouveaux accords. Bon nombre d’entre elles opèrent dans les secteurs les plus prometteurs en Tunisie, comme le transport, l’informatique et les technologies de la communication, les énergies renouvelables, le plastique.

Organisé conjointement par l’UTICA et l’Economic Board de Monaco, ce forum a vu la participation de nombreux chefs d’entreprise tunisiens et monégasques appartenant à différents secteurs d’activité, notamment l’environnement et les énergies renouvelables, le bâtiment et le BTP, les TIC et le numérique, l’agroalimentaire, la papeterie, la plasturgie, la santé et le bien-être, les services bancaires et financiers, le transport et la logistique, la céramique et les activités de loisirs et de plaisance.