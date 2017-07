Inflation: stabilisation à 4,8% en juin 2017

Au terme du mois de juin 2017, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,4% en comparaison du mois de mai, et ce, en raison de l’augmentation de 1% des prix des articles d’habillement et chaussures, de 0.5% des prix du groupe logement, de 0.6% des prix du groupe restauration et hôtels ainsi que de 0.3% des prix du groupe alimentation et boissons, selon les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS).

De ce fait, le taux d’inflation a atteint un niveau de 4,8% après des augmentations successives durant les quatre derniers mois, passant de 4,6% en janvier 2017 à 5% en avril, suivi d’une stabilisation à 4,8% en mai dernier.

Ce taux d’inflation est dû essentiellement à la hausse de 3,9% des prix des produits alimentaires et boissons, et ce, à cause de l’augmentation de 17,3% des prix des huiles alimentaires, de 6,3% des poissons, de 4,6% des fruits, de 2,8% du lait, fromages et œufs et de 2,1% des viandes.

Idem pour les prix des boissons qui ont connu un accroissement de 4,4% sous l’effet de la hausse de 6% des prix d’eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits.

Les prix des articles d’habillement et chaussures ont, également, augmenté de 9,3% en variation annuelle, en raison de la hausse de 9.8% des prix des chaussures, de 9,6% des vêtements et de 3,1% des tissus.

Pour le groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, il a observé une croissance de 4,8%, suite à la hausse de 5,7% des loyers, de 1,8% des prix de la SONEDE et de 2,8%.de l’électricité et du gaz.

Des augmentations ont également été constatées dans les prix du groupe des services ambulatoires privés avec 7,3%, des services de restauration et hôtels avec 6,5%, du groupe transport avec 6,1%, des autres biens et services avec 4,5%, du groupe meubles, articles de ménage et entretien du foyer avec 4,4%, du groupe enseignement avec 4,3%, du groupe santé avec 4,1% ainsi que des prix du groupe communication avec un taux de 1,1%.