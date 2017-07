Une délégation de l’AmCham Tunisia se rendra aux Etats-Unis

Une délégation d’hommes d’affaires membres de l’AmCham Tunisia conduite par le président de la Chambre Khaled Babbou, se rendra aux Etats-Unis à l’occasion de la visite officielle qu’effectuera le Chef du gouvernement d’union nationale, Youssef Chahed, à partir de 9 juillet.

Une série de rencontres et d’entretiens de haut niveau sont prévues. Des rencontres avec des think tanks et un événement organisées par l’US Chamber of commerce seront programmés.

La délégation de l’Amcham se compose de :

Férid Abbas , PDG du Groupe SETCAR,

, PDG du Groupe SETCAR, Ali Kooli , Président-Directeur Général, Arab Banking Corporation,

, Président-Directeur Général, Arab Banking Corporation, Paul Guez, PDG de Blue Holdings.

PDG de Blue Holdings. Kamel Zarrad , Président AmCham, Centre et PDG, SARTEX,

, Président AmCham, Centre et PDG, SARTEX, Anis Riahi , Directeur Général UPS,

, Directeur Général UPS, Ahmed Ben Romdhane, Directeur Général UPC North-Africa.

La visite officielle ( du 9 au 12 juillet) de Youssef Chahed est la première aux Etats-Unis d’Amérique en tant que Chef du gouvernement.

Notons que dans le cadre du Programme du Système Généralisé des Préférences (SGP), la Tunisie est le 13e fournisseur du marché américain. Elle exporte essentiellement des produits agricoles (80%) comme les dattes, l’huile d’olive et les produits électromécaniques.

En 2016, les exportations tunisiennes en huile d’olive et de dattes aux USA ont atteint respectivement les valeurs de 70 millions de dollars et 12 millions de dollars. La Tunisie est le premier fournisseur de dattes sur le marché américain.

Les dattes tunisiennes sont exonérées d’une taxe à l’entrée de 4.2%, un avantage qui n’est accordé ni à l’Arabie Saoudite, ni aux Emirats- Arabes-Unis.