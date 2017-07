Textile-habillement : grève pendant deux jours

La commission administrative nationale a décrété une grève générale dans le secteur du textile -habillement pour les 19 et 20 juillet.

Il s’agit d’une décision prise suite à la non-signature de l’annexe relative aux augmentations salariales.

Le nombre des annexes relatives aux augmentations salariales dans le secteur privé a dépassé les 20 annexes. Les représentants du secteur en question refusent catégoriquement les augmentations salariales estimant qu’elles ne peuvent que nuire à un secteur déjà en difficulté. D’ailleurs, les deux patronats CONECT et UTICA sont bel et bien d’accord sur ce point-là.

Plusieurs économistes estiment que les entreprises du textile – habillement sont incapables d’assurer les augmentations salariales de 12% vu la concurrence déloyale et les conditions défavorables à la production et à la compétitivité. Malgré les avantages accordés par le gouvernement d’union nationale au secteur du textile-habillement et cuir et chaussure, le problème subsiste. D’après l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), la répartition sectorielle a montré la prépondérance du secteur Textile & Cuir qui représente 59% des fermetures, soit près de 2600 entreprises fermées sur la période 2005-2015.