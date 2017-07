ARP : l’amendement du projet de loi relatif à la carte d’identité nationale approuvé

La Commission des droits, des libertés et des relations extérieures auprès de l’ARP vient d’adopter, dans la soirée du jeudi 6 juillet 2017, le projet de loi organique amendant et complétant la loi relative à la carte d’identité nationale.

De ce fait, la rubrique « métier » sera désormais retirée de la pièce d’identité officielle qui sera biométrique.

Zied Lakhdhar, député du Front populaire, a souligné dans une déclaration à l’Economistemaghrebin.com: « Personnellement, je trouve que c’est une bonne chose. Désormais, travailleurs et chômeurs auront le même statut. Cela veut dire qu’ils ne seront plus amenés ou obligés à décliner leur fonction. Vous savez on n’a pas besoin d’en savoir plus, hormis les nom, prénom, date de naissance, adresse et photo ».

Rappelons que ce projet de loi fera l’objet d’une plénière le 18 juillet.