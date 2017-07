KIA en tête du classement sur la qualité initiale aux États-Unis

Le constructeur automobile sud-coréen, KIA Motors, occupe la première place dans le classement sur la qualité initiale (IQS), élaboré par l’entreprise américaine «JD Power and Associates».

Elle conserve sa position de meneur pour la deuxième année consécutive, avec davantage de récompenses dans le segment en 2017 que tout autre marque. Et le fait que KIA reste en tête dans les performances IQS confirme à nouveau le statut de KIA de fabricant automobile leader mondial et reflète les normes exigeantes et le savoir-faire que son équipe et ses membres insufflent dans chaque voiture, crossover et SUV que KIA construit.

Selon cette étude, les améliorations de KIA reposent sur 72 problèmes pour 100 véhicules constituant la meilleure performance du groupe au cours des 20 dernières années de l’étude, marquées par cinq récompenses pour la Soul, la Forte, la Cadenza, la Niro et la Sorento.

D’ailleurs, la même source a démontré que la KIA Soul est repartie avec un prix IQS pour la troisième année d’affilée, alors que la Cadenza et la Niro ont réalisé d’excellentes performances au cours de leur première année. Sachant que la KIA Cadenza a obtenu également le meilleur score parmi tous les modèles repris dans ce classement.

A noter que l’étude annuelle sur la qualité initiale a été basée sur 77 415 personnes sondés concernant 243 modèles de véhicules répartis sur 26 segments. Les véhicules ont été évalués sur la base de l’expérience de conduite, les performances moteur et transmission et toute une série de problèmes rapportés par des propriétaires de véhicules.