Enactus Tunisie : l’entrepreneuriat social pour la valorisation des métiers

Tel est le thème de la compétition d’Enactus Tunisie de cette année qui se tiendra jeudi 6 juillet 2017 à Tunis et sera organisée avec la Konrad-Adenauer-Stiftung.

De quelle manière l’action entrepreneuriale, la créativité et l’innovation peuvent être capables de transformer des vies et créer un avenir meilleur ? C’est pour répondre à cette question qu’une fois par an, de jeunes étudiants, des universitaires et des business leaders se retrouvent à la Compétition Nationale de Enactus Tunisie pour présenter leurs différents projets d’entrepreneuriat social réalisés tout au long de l’année.

En effet, sur toute une année universitaire et plus encore, les équipes Enactus Tunisie provenant de différentes disciplines et régions passent leur temps et dépensent leur énergie à transformer des idées pertinentes en actions concrètes afin d’améliorer le vécu de personnes souffrant de précarité.

Le jury est formé de brillants managers et entrepreneurs d’envergure nationale et internationale, élit l’équipe gagnante, laquelle représentera la Tunisie à » Enactus World Cup » : Enactus World Cup, un évènement mondial qui regroupe chaque année, les champions de plus de 36 nations. Elle se tiendra cette année à Londres, du 26 au 28 en septembre prochain.

La compétition nationale d’Enactus Tunisie se déroule en anglais pour les équipes et verra deux sessions : Une demi-finale qui se déroulera pendant la matinée du jeudi 6 juillet et une finale le même jour dans l’après midi. Les 12 équipes candidates présenteront 16 projets

La cérémonie des awards de la finale de la compétition nationale 2017 à 18h00 le même jour de la compétition sera rehaussée par la présence de personnalités politiques et du monde des affaires. Elle sera présidée et rehaussée par Imed Hammami, ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et S.E M. Andreas Reinicke, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie.

Notons que Enactus Tunisie est aujourd’hui le premier programme d’entrepreneuriat social au sein de l’Université Tunisienne ayant impacté depuis son lancement plus de 50 écoles supérieures publiques et privées, 5 partenaires Institutionnels, 17 partenaires du secteur privé tunisien (entreprises), plus de 3500 étudiants impactés dont 54% sont des filles, 500 business leaders , 150 universitaires

Depuis son lancement Enactus Tunisie a réalisé environ 90 projets (Artisanat, service, textile et confection, cosmétique, NTIC, Agriculture) avec un impact direct sur plus de 2800 personnes dans 14 régions.