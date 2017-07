L’économie sociale et solidaire : participation de 1% au PIB

En Tunisie, l’économie sociale et solidaire demeure marginale. Elle ne représente que 0,6% de la population active occupée et aux mieux 1% du PIB, indique l’étude stratégique sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie.

Sous la direction de l’économiste Mohamed Haddar, l’étude a été élaborée en partenariat entre le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et le PNUD (bureau de Tunis).

L’étude affirme l’existence de plusieurs contraintes juridiques et l’absence de données fiables sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie. Nous y reviendrons.