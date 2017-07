La Banque de l’Habitat lance l’offre « Cool & Go » pour les jeunes

La Banque de l’Habitat lance la nouvelle offre « Cool & Go » destinée aux jeunes âgés de 13 à 25 ans avec des packs avantageux et profitables.

Avec la carte Cool, les jeunes, entre 13 et 18 ans, peuvent gérer leur argent de poche en toute sécurité. Cette carte est reliée à un compte de l’un des parents et permet aux jeunes de retirer et de régler les achats selon un plafond autorisé.

Quant aux plus aînés, entre 18 et 25 ans, le Pack Smart et la carte Go offrent une large gamme de services bancaires tels que l’obtention d’un crédit bancaire. Avec le pack Smart, les jeunes bénéficieront d’un crédit de permis de conduire ainsi qu’un crédit pour l’acquisition d’un smartphone, une tablette, un ordinateur… et ce à des taux de faveur et à des conditions profitables.

A ce propos, M. Ahmed Rjiba, Directeur Général de la Banque de l’Habitat a déclaré : « Après la réussite du Pack Sénior, la BH tient à réserver aux jeunes une attention particulière ; l’offre « Cool & Go » et le pack Smart seront la solution la plus intéressante et avantageuse ».

La BH propose également d’autres solutions accessibles et abordables afin d’éviter la dilapidation de l’argent. Grâce au pack Smart les jeunes bénéficieront d’un compte chèque qui leur permettra d’exécuter toutes les opérations bancaires courantes, et d’une carte GO pour effectuer les retraits et les paiements en toute confidentialité.

Pour toute personne souhaitant recevoir des notifications suite mouvement et ou plus d’informations sur les détails de ses opérations courantes, la banque met à leur disposition “BH Net Mobile“ ou “BH SMS“, les services bancaire à distance.