AMEN BANK installe une agence mobile sur le car ferry Tanit

Pendant cet été, AMEN BANK a le plaisir d’accueillir nos compatriotes résidents à l’étranger, au niveau de son agence mobile, installée pour la 1ère fois, sur les traversés du car ferry Le Tanit (CTN).

Cette action entre dans le cadre de la nouvelle politique d’animation commerciale, focalisée sur l’élargissement de sa base clientèle, en particulier sur le segment des particuliers et donc des Tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE).

A cette occasion, AMEN BANK leur fera bénéficier de l’expertise unique de ses conseillers et leur proposera l’ensemble de ses services bancaires à travers le PACK WATANI, qui constitue un ensemble de produits et de services adaptés à leurs besoins et proposés à un tarif global attractif ; sans compter les nombreux cadeaux, qui seront offerts aux Tunisiens Résidant à l’Etranger, lors de ces traversées.

En effet, le PACK WATANI, est composé de deux variantes, en dinars et en dinars convertibles

En effet, le client pourra bénéficier de l’ouverture d’un compte en dinars convertibles ou d’un compte chèque en dinars, avec la gratuité des frais de tenue de compte, d’une carte bancaire internationale « Visa Classic » ou d’une carte nationale « Sésame », d’un accès à la Banque Digitale avec @mennet et Amen Mobile, d’un compte CRÉDIM WATANI* (épargne logement en dinars convertibles) avec la gratuité des virements reçus de l’étranger et en cas de besoin urgent pour un crédit immobilier, il aura un accès prioritaire au CREDIM EXPRESS, dont les formalités sont simplifiées.

(*) Il est à préciser également que l’épargne bénéficie d’une rémunération fixée au TRE (Taux de Rendement de l’Epargne) et reste disponible en cas de besoin.

De plus et afin de se rapprocher davantage de ses clients, AMEN BANK a décidé d’ouvrir, durant cette saison estivale, certaines de ses agences, au cours de l’après midi. Tous les collègues mobilisés à cet effet, se feront un plaisir de les accueillir et de leur communiquer toutes les informations nécessaires.

La liste des agences concernées d’AMEN BANK, est détaillée ci-après (également disponible sur www.amenbank.com.tn et sur la page officielle Facebook) :

Agence Horaires d’ouverture Juillet – Août Tél LAC MALL de 18h00 à 20h00 71 669 383 ENNASR de 18h00 à 20h00 (juillet uniquement) 71 818 374 MARSA CORNICHE de 19h00 à 21h00 71 983 150 SIDI BOU SAID de 19h00 à 21h00 71 980 012 BIZERTE de 18h00 à 20h00 72 431 668 HAMMAMET MEDINA de 18h00 à 22h00 72 241 400 KELIBIA de 18h00 à 20h00 72 296 372 SOUSSE PORT de 17h00 à 19h00 73 224 029 MAHDIA DIAR EL BAHR de 14h00 à 16h00 73 682 664 JERBA HOUMT SOUK de 18h00 à 20h00 75 652 666 JERBA MAY Les Samedis au cours des mois de Juillet et Août de 09h00 à 12h00 75 657 666

Pour de plus amples informations sur les avantages du pack WATANI, veuillez Cliquez ici ou contacter le Centre de Relation Clients, au 71 148 888.