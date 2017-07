UTICA: de nouvelles perspectives de coopération tuniso-allemande

Une délégation de la chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie présidée par son président Peter Ramsauer s’est réunie, hier, avec la présidente de l’UTICA, Ouided Bouchamaoui et des membres du bureau exécutif, et ce, pour discuter le développement de la coopération tuniso-allemande.

A cette occasion, Mme. Bouchamaoui a précisé que ce partenariat bilatéral est appelé à se développer afin de contribuer à la réalisation des aspirations du peuple tunisien, notamment des jeunes, à un emploi digne.

«Aujourd’hui, la Tunisie est un pays démocratique et libre suite à la mise en place de nouvelles institutions et la création d’un environnement propice aux investissements grâce à la modernisation de la législation tunisienne, aux réformes structurelles engagées et à l’encouragement de l’initiative privée», a déclaré la présidente de la centrale patronale.

Elle a par la suite mis l’accent sur l’industrie automobile, en affirmant que le rôle économique des équipementiers automobiles aussi bien tunisiens qu’étrangers installés en Tunisie est très intéressant, souhaitant qu’un important constructeur automobile allemand s’installe en Tunisie pour approvisionner le marché tunisien et les marchés africains dans le cadre d’un partenariat avec les opérateurs tunisiens.

Ouided Bouchamaoui a également abordé les secteurs économiques ouverts à ce partenariat tuniso-allemand, à savoir la formation professionnelle, la santé, l’éducation, les énergies renouvelables…

De son côté, M. Ramsauer a indiqué que la coopération entre les deux pays dans les domaines économique et politique est excellente. D’ailleurs, les entreprises allemandes ont beaucoup de propositions à faire à leurs homologues tunisiens et les membres de la délégation discuteront de ses opportunités lors de cette visite en Tunisie. Sachant que les relations tuniso-allemandes sont excellentes et confirmées par la présence des entreprises allemandes en Tunisie durant et après la révolution.

A noter que 250 entreprises allemandes ou à participation allemande sont installées en Tunisie. La majorité de ces entreprises, tous secteurs confondus, sont plus positives pour l’année en cours que pour l’année dernière d’où 48% s’attendent à une amélioration de leur chiffre d’affaires et 38% souhaitent investir en 2017, selon l’enquête annuelle de l’AHK Tunisie portant sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie.