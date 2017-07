Tunisie : climat d’un remaniement en vue

Une nouvelle répartition des portefeuilles ministériels aura-t-elle lieu durant le mois en cours ?

Un remue-ménage dans le gouvernement d’union nationale est plus que nécessaire, affirme de son côté Mongi Rahoui. Il précise: » En parler depuis des mois ne peut qu’être négatif et entraver la bonne marche des institutions. Le Chef du gouvernement devrait agir avec plus de célérité et couper court aux rumeurs ». Il ajoute: « Le remaniement devient nécessaire quand certains membres sont soupçonnés de corruption ou de conflit d’intérêts ».

Rencontré à l’ARP, Jalel Ghedira, président de la commission des forces armées à l’ARP, membre de Nidaa Tounes, a souligné: » Il y a deux postes vacants, celui des Finances et de l’Education. Un remaniement est plus que nécessaire ».

Selon lui, il y a une nécessité technique de combler le vide tout comme il y a la possibilité du retour du ministère de la Fonction publique et de la Bonne gouvernance rattaché au Premier ministère. » Nous les membres de Nidaa Tounes, nous ne demandons qu’à gouverner et prouver à nos électeurs que nous respectons nos engagements pris lors des élections 2014, comme la lutte contre le terrorisme et la corruption ».

Quant aux députés de Machrou3 Tounes, ils sont en faveur d’un remaniement ministériel, précise Khawla Ben Aicha, députée du bloc parlementaire homonyme, tout en poursuivant : » Il est clair qu’un remaniement ministériel est nécessaire étant donné les postes vacants qui seront soit remplis ou rattachés à d’autres ministères, à titre d’exemple le ministère des Finances rattaché à celui de l’Investissement, du Développement et de la Coopération internationale. L’essentiel est de s’éloigner des calculs partisans et de mettre l’accent sur les compétences nationales ».

Olfa Soukri Chérif, députée indépendante, s’oppose à ce qu’il y ait un remaniement ministériel. Elle déclare: » Nous sommes en train d’enregistrer un retour à l’investissement, un remaniement pourrait être perturbateur ».

Ceux qui sont pour ou contre seront bientôt confrontés à la réalité des faits. Attendons voir.