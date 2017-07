Enseignement supérieur: promouvoir la destination Tunisie pour les Africains

Afin de promouvoir la destination Tunisie en matière d’enseignement supérieur et de formation professionnelle pour les Africains, le TABC (Tunisia-Africa Business Council) organisera la première édition du «Tunisian African Empowerment Forum» les 22 et 23 août 2017 au Palais des congrès de Tunis, et ce, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi et l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie.

Cet événement vise à relancer la Tunisie en tant que destination de choix pour les Africains dans le domaine de l’enseignement et la formation professionnelle et la consolidation des efforts du gouvernement, de la société civile, des universités et centres de formation pour atteindre cet objectif à fin 2018.

Ainsi, la première édition aura pour objectifs d’internationaliser le savoir-faire tunisien en matière d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, orienter et polariser les choix des étudiants et stagiaires subsahariens vers la Tunisie, développer une réciprocité de confiance entre les deux parties, développer la plateforme «www.campusifriqiya.com», ainsi que valoriser l’expertise tunisienne dans ce domaine.

Ce Forum sera rehaussé par la participation des ministres de l’Afrique subsaharienne, des représentants des secteurs public et privé, des associations des anciens diplômés de Tunisie, des cabinets d’orientation à l’international venant de 16 pays africains, à savoir le Mali, le Cameroun, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Tchad, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, le Djibouti, le Togo, le Bénin, la Guinée Conakry, la République du Centre Afrique, la République Démocratique du Congo et le Soudan.