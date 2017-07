Economiser les coûts engendrés par la collecte d’informations

La Commission européenne et le Centre du Commerce international (ITC) ont lancé le 30 juin l’EuroMed Trade Helpdesk. En fournissant aux entreprises des informations essentielles sur les marchés, les tarifs et les exigences d’importation, le Helpdesk vise à renforcer les liens économiques entre l’Union européenne et neuf partenaires méditerranéens, ainsi qu’entre les partenaires méditerranéens eux-mêmes.

Le portail en ligne fournira aux exportateurs des informations gratuites sur les marchés potentiels, tels que les droits de douane et les exigences relatives au produit. Sa base de données consultable couvre l’UE ainsi que neuf pays de la rive sud de la Méditerranée dont la Tunisie.

Le projet vise à favoriser l’intégration économique et le commerce dans la région en aidant les entreprises à économiser les coûts engendrés par la collecte d’informations.

«L’EuroMed Helpdesk est une bonne nouvelle pour les entreprises et les consommateurs dans la région de la Méditerranée», a déclaré la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström.

De son côté, la Directrice exécutive de l’ITC, Arancha González, a précisé que : « l’utilisation d’un même portail électronique gratuit permet aux entreprises de l’UE et de la région méditerranéenne de disposer aujourd’hui d’un moyen beaucoup plus facile pour accéder à des informations complètes et actualisées sur le marché intra-régional».

L’EuroMed Trade Helpdesk fournit un guichet unique en ligne pour les informations spécifiques aux pays et aux produits sur les tarifs et les droits, les procédures d’importation et d’exportation et les exigences du marché. En outre, un réseau de points focaux nationaux dans chaque pays méditerranéen participant répondra aux enquêtes sur les questions commerciales intra-régionales et fera en sorte que les informations soient mises à jour. L’EuroMed Trade Helpdesk est disponible en anglais, français, arabe et turc. Il complètera le Helpdesk de l’UE sur l’exportation, qui lui a servi de modèle et qui fournit des informations gratuites sur les exigences du marché de l’UE. Il est cependant différent puisqu’il fournit également des informations spécifiques sur les entreprises.

Les pays EuroMed forment l’une des régions les moins intégrées économiquement dans le monde puisque le commerce intra-régional n’y représente que 5% environ de la totalité des flux commerciaux. Cela est dû en partie au manque de disponibilité et de transparence des informations liées au commerce dans la région.

Le coût de la recherche d’informations sur les règles, les procédures et les obligations commerciales font que de nombreuses petites et moyennes entreprises sont, en effet, exclues des marchés d’exportation ou de l’importation. L’EuroMed Trade Helpdesk vise à stimuler l’intégration économique dans la région en fournissant aux entreprises l’information dont elles ont besoin de manière conviviale et gratuite.

L’EuroMed Trade Helpdesk s’inscrit dans le cadre du Mécanisme de facilitation du Commerce et de l’Investissement EuroMed (TIFM), une initiative financée par l’UE et mise en œuvre par l’ITC. Ce Mécanisme vise à favoriser des liens économiques plus étroits entre l’Union européenne et les pays méditerranéens et à améliorer l’intégration dans la région méditerranéenne.