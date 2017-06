uniRank 2017 : classement des universités et écoles supérieures tunisiennes

Le site uniRank vient de publier son classement annuel des différentes universités et écoles supérieures dans le monde.

Sur sa page –Tunisian Universities and Colleges by location (Universités et Ecoles supérieures tunisiennes), l’Université de Sfax se classe 1ère sur les 32 établissements d’enseignement supérieur – Universités, facultés, instituts et écoles supérieures – figurant sur le tableau.

Le classement se fait sur la base de 3 critères établis par uniRank :

Reconnaissance officielle par le ministère de l’Enseignement supérieur ou tout autre organisme de tutelle.

Droit de délivrer des diplômes de fin de 4 années d’études supérieures, des maîtrises, des masters ou des doctorat d’Etat

Dispense d’un enseignement supérieur sous la forme traditionnelle avec des structures d’apprentissage et des équipements modernes et efficients.

Selon ces critères de uniRank, l’Université Centrale de Tunis est classée 1ère université privée en Tunisie et occupe le 8ème rang des établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle tunisiens.

Il est à noter que l’Université Centrale est le plus grand groupe d’enseignement privé au Maghreb avec près de 7000 étudiants, 94 diplômes et 1000 enseignants.

uniRank™ anciennement connu sous le nom de « 4 International Colleges & Universities or 4icu.org » est un site international qui répertorie toutes les grandes universités et écoles du monde. Le site se charge du classement de 12 358 établissements répartis sur 200 pays.

L’objectif est de mettre à la disposition des étudiants et des enseignants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’assurer un enseignement supérieur dans leur pays natal ou à l’étranger, une liste non exhaustive des universités et écoles reconnues parmi les meilleures selon des critères de trafic sur leur website, de qualité de leur enseignement et de leurs infrastructures.