Tunisie : bientôt la publication de la liste des zones déclarées militaires

L’Armée devra désormais imposer son autorité autour des sites dits d’intérêt général. Elle se voit de la sorte investie d’une mission de protection interne, dans des lieux soit de production pétrolière ou d’exercice d’activités jugées d’ordre public. Un projet de décret vient d’être adopté dans ce sens. Il sera mis en application incessamment.

Mardi dernier, le Conseil de sécurité nationale a adopté le projet de décret présidentiel relatif à la déclaration des sites de production et des installations stratégiques et vitales comme étant des zones militaires et donc interdites.

Ce décret intervient suite aux instructions présidentielles imparties lors du discours du Président de la République du 10 mai 2017 et dans lequel il a ordonné que les sites sensibles – de production ou autres – soient sous le contrôle exclusif de l’Armée nationale.

Aucune tolérance en la matière ne sera permise, surtout en ce qui concerne tous les mouvements qui ont pour objetif d’empêcher ou de ralentir la production au niveau de ces sites, qualifiés de stratégiques. L’Armée nationale est tenue d’y instaurer l’ordre et de veiller à empêcher toute manœuvre du genre routes barrées et sit-in.

Des préparatifs ont été menés sur plusieurs fronts. Une commission a été chargée le 17 mai dernier d’élaborer ledit projet dans tous ses détails, précisément les aspects relatifs au champ et modalités d’intervention militaire dans les zones concernées.

Une liste détaillée des sites mis sous autorité militaire exclusive sera incessamment publiée, ce qui déclenchera les procédures pratiques pour délimiter géographiquement lesdites zones avec repérage par panneaux et bornes de délimitation. L’aspect particulier à ce propos est que cela ne concerne pas uniquement les zones délimitant les sociétés pétrolières mais aussi les installations étatiques d’intérêt général et d’ordre public.

L’Armée devra, par conséquent, empêcher toute tentative visant à investir ces zones, désormais déclarées militaires, et donc de porter atteinte au droit du travail. Aucun sit-in ne sera toléré et les sit-inneurs seront réprimés comme le stipule la loi.

Par ailleurs, le Conseil national de sécurité, après étude de la situation sécuritaire aussi bien sur le plan national qu’international, a mis l’accent sur l’impératif de se dresser en front uni contre le phénomène du terrorisme et, donc, de prendre toutes les mesures conséquentes pour éradiquer ce fléau.