INT : une nouvelle application pour mesurer la qualité de service de l’internet mobile

L’Instance Nationale des Télécommunications (INT) a annoncé aujourd’hui le lancement d’une application mobile de mesure de la qualité de service de l’internet mobile et un site web informatif.

Objectif : pour être plus proche du consommateur tunisien et en vertu du plan d’action 2017.

L’application mobile est téléchargeable sur « Play Store » sous le nom « QoS grand public INTT ». Elle aidera le consommateur tunisien à tester les délais, le débit (montant et descendant), la navigation et le streaming.

Les mesures de délais et de débit seront automatiquement affichées sur la carte de la Tunisie dans l’onglet « Map » de l’application.

Le site Web (http://intt-info-conso.tn) répond à la volonté de l’INT de créer un espace dédié au consommateur tunisien. L’objectif est d’orienter l’utilisateur vers un usage et une gestion responsables des moyens de communication électroniques.

Outre les informations utiles, l’utilisateur peut tester la qualité de l’internet fixe, déposer une réclamation et visualiser la QoS du réseau mobile.

Ce site baptisé Info-Consommateur contient également un guide contenant les bonnes pratiques pour un consommateur responsable et averti. Il a été créé en collaboration avec l’Organisation de protection du consommateur (ODC). Ce manuel englobe plusieurs recommandations et conseils répondant aux attentes et préoccupations des consommateurs.

http://www.intt.tn/fr/index.php?typeactu=89&actu=733