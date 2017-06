Startup Garage from Facebook a annoncé le premier groupe de startups qui va rejoindre le programme “Startup Garage” à Station F.

Parmi 12 startups choisies figure The Fabulous, fondée par deux Tunisiens, en l’occurrence Amine Laâdhari et Sami Ben Hassine. Nos deux compatriotes sont actuellement résidents aux USA.

Ces 12 startups ony été sélectionnées pour rejoindre Startup Garage from Facebook et représentent un large éventail de secteurs et de technologies allant de l’assistant virtuel en passant par le recrutement ou encore l’éducation.

Les startups sélectionnées auront accès à un programme complet, comprenant l’accès à des mentors, des ateliers de formation ainsi qu’un espace de travail dédié au sein de Station F, le plus grand campus de startups au monde.

Le programme sera lancé officiellement en septembre 2017. La première promotion démarrera en septembre et se terminera fin février 2018.

« Fabulous » est un programme de coaching scientifique pour davantage de bien-être, augmenter l’énergie, perdre du poids et améliorer le sommeil. Utilisant les dernières recherches en termes de comportement, cette application aide réellement à changer ses habitudes de vie et être bien dans sa peau grâce à des conseils à la fois simples et utiles.