Chawki Tabib: « Il faudra entre 3 et 5 ans pour venir à bout de la corruption »

France 24 s’est intéressée à la lutte contre la corruption en Tunisie et n’a pas manqué d’interviewer le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki tabib.

M. Chawki Tabib a déclaré lors de son intervention sur France 24 que Youssef Chahed est le seul et unique chef de gouvernement qui ait accepté de signer la stratégie nationale de lutte contre la corruption.



Et de poursuivre: « De ce fait, les décisions qu’il a prises dernièrement sont dans la bonne direction même si elles demeurent pour l’instant insuffisantes, mais comme on dit mieux vaut tard que jamais ».

Il a fait savoir que ce phénomène, après la révolution, s’est enraciné davantage dans nos institutions publiques. « C’est tout un système qu’il va falloir démonter pour construire à nouveau », a-t-il ajouté.

Evoquant l’objectif de l’instance, celui de réaliser de grandes avancées en termes de lutte contre la corruption, même si cela va prendre 3 à 5 ans ans pour l’éradiquer, il souligne: » Bien entendu il ne suffit pas de procéder à des arrestations pour endiguer la corruption, il faut faire un diagnostic en profondeur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C’est certes un travail de longue haleine, mais nécessaire si l’on veut atteindre des résultats concrets. Je ne vous apprends rien en disant que ce n’est pas un phénomène propre à la Tunisie, il est partout ».

Le président de l’Instance a fait savoir que certains partis politiques ont sciemment négligé de traiter efficacement cette question pour ne pas compromettre les financements qu’ils pourraient bénéficier durant les campagnes électorales ».

Comme il a également indiqué que des affaires de corruption liées à des ministres et autres PDG ont été transmises à la justice. Pour rappel, en totalité, l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a déposé 120 dossiers auprès des différents ministères publics répartis comme suit : 20 dossiers au Pôle judiciaire financier, 33 dossiers déposés aux différents tribunaux de première instance de Tunis, d’autres aux gouvernorats et aux tribunaux militaires et 18 dossiers aux postes de police.