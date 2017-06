Facebook franchit la barre des 2 milliards d’utilisateurs

Il y a conquête et conquête, et celle du réseau social numéro un dans le monde se fait avec l’adhésion de tous et sans la moindre résistance. Facebook a passé la barre des 2 milliards d’utilisateurs, s’imposant de manière tout à fait incontestable à la tête des réseaux sociaux, et il semblerait pour longtemps.

Le seuil en question dépassé a valu une déclaration de Mark Zuckerberg sur son profil personnel : « La communauté Facebook compte à l’heure actuelle et officiellement 2 milliards de personnes! Nous progressons en connectant le monde, et maintenant, faisons en sorte ensemble de rapprocher le monde. C’est un honneur d’être avec vous dans ce parcours ».

Sur sa newsroom Facebook rend hommage à ses utilisateurs en soulignant leur participation dans le succès du réseau social : « Cela n’aurait pas eu lieu sans les millions de petites communautés et les individus qui partagent et apportent des contributions significatives tous les jours ». En effet, quotidiennement, plus de 800 millions de personnes aiment ( « like ») une publication sur Facebook, et plus de 175 millions de personnes partagent une réaction « j’adore ». Par ailleurs, plus d’un milliard de personnes utilisent des groupes tous les mois.

Ainsi à eux seuls, Facebook Messenger et WhatsApp recensent chacun 1,2 milliard d’utilisateurs actifs chaque mois.

Loin de ce que pourrait constituer Facebook comme expérience pour les utilisateurs et son rôle dans le rapprochement du monde, le réseau social est une entreprise qui ne cesse d’étendre ses activités. Facebook a en effet annoncé que dorénavant aux Etats-Unis , les matchs de la Ligue des Champions de football seront diffusés, en collaboration avec le géant de la télévision Fox Sports. Cet accord signe-t-il une nouvelle ère pour le réseau social ?

En 2016 Facebook a enregistré 27,638 milliards de dollars de revenus, soit 54 % de plus qu’en 2015. Les bénéfices nets pour cette année ont été estimés à 10,217 milliards de dollars, soit une hausse de 177 % par rapport à l’année précédente. Facebook est un réseau virtuel qui ne connaît pas de limites, jusqu’où continuera-t-il à étendre son hégémonie ?