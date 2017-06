Gel des avoirs de Slim Riahi

L’accusant d’être impliqué dans des affaire de blanchiment d’argent, le pôle judiciaire économique et financier vient de décider le gel des avoirs et comptes bancaires de Slim Riahi.

C’est ce qu’a annoncé cet après-midi du mercredi 28 juin 2017, le porte-parole du pôle judiciaire financier, Sofiane Selliti, sur les ondes de Mosaïque Fm.

Selon cette déclaration, de nouveaux éléments ont été mis à la disposition du juge d’instruction chargé d’enquêter sur une affaire de blanchiment d’argent dans laquelle est impliqué l’homme d’affaires, président du Club africain et de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi.

La décision de gel concerne, selon M. Selliti, tous les comptes bancaires, les actions en Bourse et les biens immobiliers. Une correspondance dans ce sens a été adressée au Gouverneur de la Banque centrale, à la Bourse des valeurs mobilières et au Conservateur de la propriété foncière afin d’interdire toute opération qui pourrait se dérouler, à partir du 28 juin, sur les biens gelés.

M. Selliti a ajouté que les biens de Slim Riahi seront réquisitionnés au profit du Trésor public.

Décidément, l’Aïd el fitr 2017 n’a pas porté chance à M. Riahi. Après s’être vu dégager par le public clubiste lors de l’Assemblée générale évaluative du Club Africain, humiliation qui l’a poussé à quitter la présidence du CA, voilà que la justice envisage de donner le coup de grâce à l’homme d’affaires qui a débarqué en 2011 en Tunisie affichant une ambition démesurée de présidentiabilité.

Il est à rappeler que les rumeurs sur l’origine douteuse de la richesse de Slim Riahi ont toujours circulé sans que personne ne soit jamais parvenu à en apporter les preuves.

Cependant, la seule certitude est que, mis à part les grosses sommes d’argent dépensées dans l’opération de restructuration du Club Africain, qu’il a promis dès son intronisation à la tête du club, ou les sommes qu’il a engagées lors des campagnes électorales qu’il a menées avec son parti en 2011 et en 2014, on ne connaît à Slim Riahi aucun investissement digne de ce nom qui pourrait apporter un plus à un pays en quête d’investisseurs, locaux et étrangers.