Nouvelles nominations au ministère du Tourisme et de l’Artisanat

Après la récente nomination de Moez Belhassine en tant que président-directeur général de la Société des loisirs touristiques, chargée de la gestion du port de plaisance de Sidi Bousaïd et de l’hôtel Sidi Dhrif, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat annonce la nomination de:

Naji Ben Othman : Directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT);

Faouzi Ben Halima : Directeur général de l’Office national de l’artisanat (ONA);

Mohamed Ridha Mlika : directeur général de l’Agence de formation des métiers du tourisme.

Pour l’ONTT et l’ONA, c’est le choix de la continuité qui a prévalu puisque les deux nouveaux directeurs généraux ont occupé le poste de DG adjoints de ces deux structures.

Quant à Mohamd Ridha Mlika, il aura à gérer une nouvelle structure fraîchement créée dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du tourisme relative à la gouvernance du secteur touristique.

L’Agence de formation des métiers du tourisme revêtira, en effet, une dimension hautement stratégique pour la compétitivité et l’avenir de l’activité touristique. Elle aura un rôle primordial dans l’amélioration des prestations touristiques d’autant plus que l’évolution du secteur a enfanté, au cours des dernières années, plusieurs nouvelles filières qui appellent à un haut degré de compétence et de qualification.

Au cours d’une cérémonie tenue ce matin au siège du ministère, réservée à la prise de fonctions des nouveaux responsables, Salma Elloumi-Rekik, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a exhorté les nouveaux responsables à mettre leurs expériences et leurs compétences au service du secteur qui constitue un pilier essentiel de l’économie nationale.