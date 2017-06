Le Danemark, l’Islande et la Norvège lèvent les restrictions de voyage sur la Tunisie

Six mois après la Suède, la Finlande ainsi que l’ensemble des pays scandinaves, trois nouveaux pays ont annoncé, aujourd’hui, la levée des restrictions de voyage pour leurs ressortissants sur la Tunisie, à savoir le Danemark, l’Islande et la Norvège.

Ces pays avaient décidé ces restrictions suite à l’attentat terroriste qui a ciblé le musée du Bardo, le 18 mars 2015 faisant 24 morts dont 21 touristes et 45 blessés, ainsi que l’attentat terroriste de Sousse, le 26 juin de la même année causant la mort de 38 touristes dont 30 Britanniques et 39 blessés.

Ces attentats ont largement frappé la destination Tunisie. Un an après, avec les efforts déployés au niveau de la stabilité sécuritaire, la promotion du tourisme tunisien et l’amélioration de la qualité de produits touristiques tunisiens, cette destination annonce la couleur, et ce, depuis le deuxième semestre 2016.

Une reprise confirmé lors du premier semestre 2017.

En chiffres, selon les dernières statistiques publiées par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), la Tunisie a accueilli 2 207 000 touristes entre la période allant du 1er janvier au 10 juin 2017, soit une hausse de 30% par rapport à la même période de 2016.

Par marché, la hausse des arrivées figure avec 23% des touristes Européens, dont 177 000 Français sur un total de 433 000 arrivées.

Idem pour les touristes Maghrébins dont plus de 700 000 Algériens ont visité la Tunisie durant la même période.

Sachant que la Tunisie demeure, selon plusieurs agences, la première destination des Algériens, certaines agences de voyages prédisent même l’entrée de trois millions de touristes en Tunisie pour cette saison estivale. Pour eux, la proximité des deux pays à tous les niveaux fait qu’ils préfèrent beaucoup plus un séjour en Tunisie qu’ailleurs.

Egalement, les touristes russes qui, selon les principaux tour-opérateurs russes, pourraient dépassé le nombre enregistré en 2016, soit plus de 635 000 arrivées.