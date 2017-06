La Tunisie organisera le Forum de l’investissement arabe dans le tourisme

Tunis abritera les 19 et 20 octobre 2017 le Forum arabe de l’investissement dans le secteur touristique.

L’initiative est en fait le fruit d’un partenariat entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et la société Omanaise Syrabis spécialisée dans l’organisation des expositions et des événement internationaux qui jouit, indique-t-on d’une longue expérience en la matière.

Ce partenariat s’est matérialisé par la signature d’une convention portant organisation de ce forum en mai 2017.

Depuis les négociations se sont poursuivies entre les deux parties en vue de se fixer sur le contenu scientifique de la manifestation et le choix des participants qui viendront de plusieurs pays arabes. 400 participants sont attendus à ce forum.

La tenue de cette manifestation est opportune dans la mesure ou le tourisme tunisien est en quête de la diversification de ses marchés ainsi que de nouveaux investisseurs à même de renflouer l’investissement dans le secteur d’autant plus que plusieurs conditions ont été réunies pour garantir l’épanouissement de ce créneau.

La manifestation sera donc une occasion privilégiée pour mettre en exergue les atouts de la destination et surtout de promouvoir les dispositions que stipule le nouveau code d’incitation à l’investissement entré en vigueur depuis avril 2017.

Pour mémoire l’organisation de ce forum intervient après une tournée effectuée par la ministre du Tourisme e de l’Artisanat dans plusieurs pays arabes et du Golfe ou elle a donné un éclairage sur les nouvelles ambitions du tourisme tunisien et sur ses orientation vers un investissement ciblé et dirigé vers des opportunités à haute valeur ajoutée telles que le tourisme de luxe et le tourisme alternatif.