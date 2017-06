17 exportateurs tunisiens d’huile d’olive au Salon Summer Fancy Food Show 2017

La Tunisie participe, du 25 au 27 juin 2017, au Salon Summer Fancy Food Show 2017 qui se tient à New York aux USA. 30 entreprises exportatrices participent au Summer Fancy Food Show 2017 dont 17 exportateurs d’huile d’olive.

La participation tunisienne a été marquée par un Cooking Show dont le but principal serait de faire déguster des plats ou des mets réalisés avec toute la subtilité gustative que procure l’huile d’olive tunisienne.

En 2016, la Tunisie a participé en tant que Pays Partenaire du salon Summer Fancy Food Show 2016.

La participation tunisienne est organisée conjointement par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX )et le Centre Technique de l’ Emballage et du Conditionnement Packtec et a pour principal objectif de promouvoir une offre tunisienne riche et diversifiée de produits agroalimentaires comprenant principalement l’ huile d’ olive, les dattes, les pâtes alimentaires, les conserves alimentaires, l’ harissa….

D’une superficie totale d’environ 300 m², le pavillon Tunisien a attiré l’attention d’un grand nombre de visiteurs professionnels qui ont afflué en vue de découvrir l’offre des entreprises tunisiennes .

Ce salon incontournable qui se distingue par la qualité de ses visiteurs est l’événement de l’année, référence Nord-Américaine pour les rencontres B to B et les mises en relations entre différents acteurs économiques œuvrant dans la sphère agroalimentaire.

Selon les estimations, le nombre de visiteurs ainsi que celui des exposants sera plus important que celui de l’année précédente à savoir plus de 2550 exposants venus de 55 pays et de 45000 visiteurs.

Le Made in Tunisia, gage de saveurs authentiques, séduit les consommateurs d’outre-mer et donne de l’ampleur au challenge relevé par les sociétés exportatrices soucieuses de décrocher des parts de marchés aux États-Unis.