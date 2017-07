Marché automobile : à fin mai, la marque Renault est la plus vendue

Au terme des cinq premiers mois de l’année 2017, 20 198 véhicules particuliers neufs ont été vendus en Tunisie contre un total de 16 555 véhicules durant la même période de 2016, selon le classement du cabinet Targa Consult portant sur les marques automobiles les plus vendues en Tunisie.

Ainsi, dans le TOP 10 des meilleures ventes figure en tête Renault (Artes du groupe Mzabi) avec 2 032 véhicules particuliers neufs vendus, et ce, malgré une baisse de 5% par rapport à la même période de 2016 (2 128 véhicules).

Suivent Hyundai (groupe Alpha Motors) avec 1 782 véhicules contre 1 201, soit en hausse de 48 % et Volkswagen (groupe Ennakl Automobiles) avec 1 620 véhicules vendus contre 1 944 (-17).

A la quatrième position s’affiche Kia (groupe City Cars) avec des ventes de l’ordre de 1 597 contre 2 016, soit en baisse de 21%. Suivies de Citroën (Aures Auto du groupe Loukil) et Dacia (Artes du groupe Mzabi) avec respectivement 1 413 véhicules particuliers neufs vendus à fin mai 2017 contre 876 à fin mai 2016 et 1 417 contre 540, soit des augmentations respectives de 65 et 162%.

Quant à Ford (groupe Alpha) et Peugeot (groupe Stafim Peugeaot), ces marques figurent aux 7° et 8° rangs des meilleures ventes avec respectivement 1 256 et 1 217 véhicules, soit en hausse de 16% et 3% par rapport à 2016.

Sur la dernière marche du podium arrive la marque FIAT (groupe Italcar) avec des ventes de l’ordre de 857 véhicules contre 953, et ce, après la marque Chevrolet (groupe Afrique Auto) avec 993 contre 122 (+714%).