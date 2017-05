Quand la bureaucratie bloque la recherche scientifique

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique n’a pas pu débloquer un montant de 70 MDT alloué à la recherche scientifique et pour les laboratoires de recherches, indique Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d’une conférence de presse tenue le 25 mai, à la Direction Générale de la Recherche Scientifique.

Pour le ministre, il s’agit d’un phénomène très inquiétant « pour ne pas dire autre chose », précise-t-il. Ce phénomène qualifié d’inquiétant par le ministre vient à un moment où une insuffisance a été constatée au niveau des ressources financières pour la recherche scientifique.

Le problème de la bureaucratie ne se limite pas uniquement à cela. Le ministre a fait savoir que le ministère participe à des projets à l’échelle internationale : « On fait venir des multinationales qui injectent de l’argent en Tunisie mais suite à la réception de l’argent, on peine et on n’arrive pas à le dépenser à cause d’une bureaucratie et des problèmes de procédure : sous quelle rubrique on va mettre l’argent titre I ou Titre II ?», dit-il.

Dans le même contexte, il a indiqué que plusieurs multinationales ont exprimé leur volonté de faire de la recherche scientifique avec l’université tunisienne comme c’est le cas dans d’autres pays, « mais aujourd’hui elles n’ont pas trouvé le cadre juridique idoine pour faire de la recherche scientifique. Il faut préparer des incitations pour ces multinationales pour une meilleure relation gagnant-gagnant.