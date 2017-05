Emploi : un million de dinars au profit des jeunes du gouvernorat de l’Ariana

Le Bureau régional « Conect Ariana» organise le 22 mai 2017 une « Journée portes ouvertes pour l’initiative privée, la promotion de l’emploi et de la formation ».

A cette occasion, un montant global d’un (1) million de dinars sera octroyé aux jeunes promoteurs sous forme de crédits à moyen terme et de microcrédits par des organismes et institutions publics et privés partenaires.

Cette journée permettra aux jeunes de l’Ariana, diplômés ou non-diplômés, de se rapprocher davantage des différents organismes et institutions publics et privés dont l’ultime objectif est l’intégration des jeunes dans le monde des affaires et la vie professionnelle, et ce, à travers des offres d’emploi (directs et indirects), des formations et des mécanismes d’appui, de financement et de coaching, offerts pour plusieurs profils pour encourager l’investissement privé dans différents secteurs.

L’événement sera marqué par l’organisation d’un atelier animé par des experts de renommée qui présenteront leurs recommandations et leurs conseils aux jeunes à la recherche d’un emploi ou souhaitant lancer leurs propres projets ( écosystème et mécanismes de financement, comment se présenter à un entretien...).

Cette journée, à laquelle assisteront environ 1000 participants, est d’une importance particulière puisqu’elle aidera à la création de nouveaux postes d’emploi et à infléchir le taux chômage. Aujourd’hui, 40% des chômeurs sont jeunes et 31,6% sont des jeunes diplômés. Le taux de chômage dans le gouvernorat de l’Ariana (11%) est inférieur à la moyenne nationale (15,5%).

La journée du 22 mai devrait inciter les jeunes à créer leurs propres projets et mettra à la disposition des 250 entreprises participantes une large palette de compétences parmi les jeunes de la région.